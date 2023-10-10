Беспалов розповів, що стало причиною їхнього розлучення.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов у новому випуску своєї програми на YouTube-каналі поділився інформацією від людини, наближеної до Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе, яка розповіла, що в їхніх стосунках були зради.

За словами інсайдера, Меладзе ще в 2021 році зацікавився молодою співачкою Софією Тарасовою. Вона сподобалася йому як дівчина відразу після того, як потрапила в легендарну жіночу групу "ВІА Гра".

"Це дуже приховували через можливе засудження суспільства. Між ними різниця майже 40 років. Батьки Софії знали про це з самого початку і були не проти, бо у її сім'ї ідея фікс зробити Софу зіркою за всяку ціну. Цей роман послужив серйозним змінам не тільки в житті Меладзе. Про їхній роман знали лише троє людей. Їхній дует вийшов не просто так. У Меладзе великі плани зліпити з Софії велику зірку в Росії. Зараз активно готуються демки і концепція образу артистки", - розповіла дівчина.

Богдан Беспалов, у свою чергу, не зміг стримати емоцій від цієї новини. Він сказав, що у Тарасової немає ніяких кордонів, а у Меладзе немає кордону похоті. Крім того, блогер уточнив, що раніше Тарасова ділилася фотографіями нібито свого молодого чоловіка, але тепер стало зрозуміло, що він був просто прикриттям.

"Я не сумніваюся, що зірки підуть на що завгодно, щоб приховати своє особисте життя. Тим більше таку брудну білизну. Для мене це просто сюрреалістична картинка", - додав Богдан.

Розлучення Меладзе і Брежнєвої

Чутки про розлучення Меладзе і Брежнєвої почали ходити ще в минулому році. Однак подружжя довгий час мовчали про це.

Зовсім недавно Брежнєва презентувала новий альбом, в якому є пісня, присвячена її розлученню. І тільки в цей момент вона зізналася, що вони з Меладзе дійсно розлучилися ще рік тому. Причину називати вона не стала.

Крім того, росЗМІ подейкували, що у Меладзе роман з Софією Тарасовою. Більш того, він написав для неї пісню, яку разом з нею ж і виконав.

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