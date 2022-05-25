На початку року вона народила двійнят.

Модель Ешлі Грем вперше після народження двійнят розповіла, що ледь не померла під час домашніх пологів.

Про це повідомляє Glamour.

За словами Ешлі, в момент пологів поруч з нею був чоловік і дві акушерки. Але тоді процес пішов не за планом, вона втратила багато крові і почала втрачати свідомість.

Акушерки намагалися привести її до тями, били по щоках, а чоловік молився їй на вухо. Сама модель, як вона зазначила, бачила темряву і зірки.

"Вони не хотіли тоді говорити мені, що я втратила літри крові. Але навіть попри те, що вони тоді не хотіли вдаватися в деталі, я оглянула кімнату, побачила буквально всюди кров і видала цей глибокий внутрішній крик – емоційне звільнення від хаосу, який я як тільки пережила", – сказала Ешлі.

Після важких пологів Ешлі два місяці не виходила з дому. Щодня її відвідували акушерки, допомагали їй. І кожен раз вона дякувала їм за врятоване життя.

Нагадаємо, в січні 2022 року Ешлі Грем народила хлопчиків-двійнят. Пологи проходили вдома, хлопчики народилися здоровими і щасливими.

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