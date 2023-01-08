За словами блогерки, вона усвідомила, що Руслан Ханумак - не її чоловік.

Українська блогерка-мільйонник Аліна Шаманська поділилася сумною новиною - вона розлучається зі своїм чоловіком, актором і шоуменом Русланом Ханумаком.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла про кричущий випадок. За її словами, її публічно принижували і насміхалися над фото, де її чоловік треться геніталіями з іншою блогеркою. Цей інцидент стався вдома у цієї дівчини в Різдво.

Після засудження Аліна попросила Ханумака захистити її, але він відповів: "Ми вище цього".

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"Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі: значить це не твій чоловік. Так, це не мій чоловік. Чи є ця ситуація причиною розлучення? Звичайно, ні. Це просто феєрична остання точка. Дякую за підтримку. Жаліти мене не треба. Я обов'язково буду щаслива", - написала Шаманська.

Вона попросила шанувальників не чекати деталей, оскільки вона поважає сім'ю, яку вона мала, і має високий рівень відповідальності перед сином.

Стосунки Аліни Шаманської і Руслана Ханумака

Вони познайомилися під час інтерв'ю, коли Аліна була ведучою програми "33 за 3". Через якийсь час вони почали зустрічатися, потім дівчина завагітніла. Руслан освідчився їй в ефірі тієї ж програми. У них народився син.

На початку повномасштабної війни вони разом виїхали до США. Тільки недавно стало відомо, що Ханумак повернувся в Україну.

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