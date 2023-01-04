З 24 лютого він жив у США.

Український шоумен, зірка серіалу "100 тисяч хвилин разом" Руслан Ханумак повернувся в Україну. Разом з Олексієм Завгороднім, відомим під псевдонімом Позитив, він поїхав в Донецьку область.

Як вони розповіли в ефірі "Єдині новини", перед Новим роком вони відвідали село Велика Новосілка.

"Ми поїхали з Денисом Христовим. Він запропонував, каже: "Потрібно якось дітей привітати з Новим роком, тому що діти теж хочуть свята". Він каже, що дуже мало артистів, кому він запропонував, всі сказали, що вони не погоджуються їхати, тому що дуже стрьомно. Це Донецька область, від нас в 10 кілометрах були орки", - розповів Позитив.

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Варто відзначити, що і сам Ханумак з початку повномасштабного вторгнення з дружиною і дитиною перебував у США. За це його постійно критикували. Пізніше він зізнався, що йому страшно повертатися в Україну через війну.

Однак Ханумак продовжував жартувати про війну. 14 лютого, в День всіх закоханих, зірка "Кварталу 95" торкнувся теми, яка хвилює багатьох українців. Але він не став давати свої прогнози і запропонував фанатам поговорити не про війну, а про кохання.

"Поговоримо краще про кохання, ніж про війну. Коли у кого вторгнення в кохану?", - написав Ханумак.

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