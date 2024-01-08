Він назвав міфом те, що масові водохресні купання - це українська традиція.

Кулінар Євген Клопотенко на своїй сторінці в Instagram негативно висловився про свято Водохреще. За його словами, масові водохресні купання прийшли до нас з Росії.

Також Клопотенко вважає, що проблема не тільки в цьому, але ще і в тому, що пірнути в ополонку і не покаятися в своїх гріхах - це недієво.

"А ви пірнали сьогодні в ополонку? І даремно. Тому що просто зануритися і не покаятися в гріхах – недієво, відразу святими ви не станете. І це не я кажу, а Православна церква України. А ще, історики з етнографами кажуть, що до середини XX століття вони не зафіксували цих масових пірнань серед українців, так що це не наша традиція. А чия?.. Здогадайтеся з трьох разів. Традиція прийшла до нас з Росії і її ідея - не більше, ніж загартувати організм", - сказав кулінар.

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Клопотенко уточнив, що в Росії масові пірнання це, скоріше, про моду, ніж про змивання гріхів.

"Так у них було модно, знаєте. Баня і плюх в холодну воду. Як вам таке? Напишіть, скільки українців-грішників серед вас?" - поцікавився у шанувальників Клопотенко.

Нагадаємо, раніше Клопотенко зізнався, скільки витрачає на місяць.

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