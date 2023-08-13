Він зазначив, що раніше жив з батьками та був задоволений тим, що заробляв 6 тисяч гривень.

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко відверто розповів, скільки він нині витрачає на місяць. За словами кулінара, нещодавно він найняв водія, також у нього є асистент.

"Комфортне життя - це ж таке... Щоб квартира у мене була. Квартиру я орендую - 20 тисяч (гривень - УНІАН). Я собі взяв водія, щоб робити більше роботи, щоб заробляти більше грошей. Без нього можу теж, в принципі, усе життя, 18 років, сам водив. Водій коштує ще десь 30 тисяч гривень. У мене ще є помічник, асистент, яка усе робить для того, щоб я міг більше робити. І міг отут записувати інтерв'ю, а не шукати собі труси де купити, не прибирати вдома і ще щось робити", - зізнався Клопотенко в інтерв'ю для РБК.

Також шеф-кухар зазначив, що він допомагає батькам. Також він витрачає гроші на бензин, одяг та поїздки до Львова. За словами Клопотенка, на місяць він витрачає приблизно 160 тисяч гривень. Проте він зазначає, що може прожити й на 20 тисяч гривень.

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"Просто я інвестую. Я беру гроші, віддаю людям, щоб люди заробляли, робили мою роботу. Я за рахунок цього можу більше робити речей і більше потім заробляти, якось так", - пояснив шеф-кухар.

Клопотенко розповів, що у нього своя "філософія". Він має багато витрачати, аби багато заробляти. Хоча у минулому шеф-кухар жив з батьками та не скаржився на життя.

"Я раніше, до 28 років, жив з батьками. Заробляв 6 тисяч гривень, і мені було норм! Їздив на "Жигулях". Якщо чесно, у мене нічого не змінилося", - заявив Клопотенко.

Нагадаємо, раніше Клопотенко пояснив, чому не хоче одружуватися. Окрім цього, шеф-кухар пропісочив Винника. На його думку, найгірше у ситуації з такими артистами те, що вони можуть повернутися до України.

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