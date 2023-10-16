Варвара хоче продовжити навчання за кордоном.

Актор комедійного жанру Євген Кошовий у програмі "Сніданок. Вихідний" розповів, куди вступатиме його старша дочка Варвара. За словами зіркового батька, зараз дівчинка активно вчить польську мову.

Він каже, що Варвара хоче вступати до польського ВНЗ. Однак зі спеціальністю дівчина ще не визначилася.

"Вона активно вчить польську мову. Хоче туди. Вибирає між трьома університетами. Хоче вокал, акторську майстерність", - зазначив Кошовий.

Зірка студії "Квартал 95" уточнив, що зараз його дочка навчається в 10 класі. Після закінчення школи буде більш зрозуміло, куди саме вона вступатиме.

Варто відзначити, що Варвара Кошова - творча особистість. Дівчинка брала участь у шоу "Розсміши коміка", "Голос країни. Діти", "Ліга сміху". З дитинства вона захоплюється музикою.

Нагадаємо, раніше 15-річна донька Кошового вразила дорослими фото в бюстгальтері. Шанувальники позитивно відреагували на фотографії Кошової і засипали її безліччю компліментів.

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