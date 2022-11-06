У Києві живе вся сім'я актора.

Український актор родом з Білорусі Євген Сморигін склав іспит на отримання громадянства України, адже тут проживає вся його сім'я.

В інтерв'ю "Фактам Life" він розповів, що скласти іспит було нескладно, адже він добре знає українську мову. За його словами, іспит проходив в одному з університетів Києва. На комп'ютері він повинен був виконати кілька завдань, серед яких був і опис картинки українською мовою.

Він додав, що ще було завдання, де в текст потрібно було підставити відсутні слова. Втім, на виконання цієї роботи давалася всього одна година.

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Сморигін зазначив і те, що для нього дуже важливо отримати українське громадянство.

"Я хочу отримати українське громадянство, тому що тут моя сім'я, тут мої діти, тут моя дружина-українка. І тому я вважаю, що я повинен бути українцем", - додав актор.

Хто такий Євген Сморигін

Євген Сморигін - український і білоруський актор, телеведучий, сценарист, продюсер. Був учасником команди КВН "ПП", проте після розпаду в 2007 році почав працювати над різними білоруськими, українськими та російськими телепроектами, в тому числі в 2009-2010 роках був ведучим шоу "Україна має талант".

З 2015 року є учасником проектів "Дизель Студіо", таких як "Дизель шоу" і скетчком "На трьох". В даний час живе і працює в Києві.

Нагадаємо, раніше Єгор Крутоголов з "Дизель Шоу" розповів, хто з російських і білоруських артистів покине колектив.

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