Музикант назвав українців, які прийшли влітку на концерт російського репера, "потенційними отримувачами російських паспортів".

Фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта ("Фагот") каже, що радіє ухваленому Радою закону про мову, "тому що зараз ми у стані війни, і в культурному – так само".

Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-блогерці DOROTYE.

"Я не розумію ті 15 тисяч людей, які прийшли на концерт Басти. Чувак, який топить за Крим, Путіну лиже дупу і … хто ці люди?" - звернувся Фагот.

Він додав, що не знайомий особисто з росіянином, але "перетинався колись один раз" на одному з концертів у Москві.

Читайте такожСтерненко закликав заборонити Басті в'їзд в Україну: "Прославляє армію РФ"Музикант підтримує "у глобальному значенні" петицію продюсера Ігоря Кондратюка про заборону гастролей російських виконавців, але розуміє, що "виключення теж можуть бути".

Водночас фронтмен ТНМК здивований, як "БГ" (Борис Гребенщіков, "Акваріум") може виступати в Україні після зроблених заяв, що в Криму він, мовляв, не бачив українців.

"От як Басту сюди пустили? Я розумію популярність, це потужна музична одиниця, але у нас іде війна?! І він конкретно на стороні ворога. Причому не просто тихо, а публічно. Як наші українці до нього приходять – я цього не розумію. Хто ці люди? П’ята колона? Потенційні отримувачі російських паспортів?! Я не розумію", - висловився Фагот.

З 2017 по 2020 роки Василь Вакуленко (Баста) перебував у переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, через регулярні гастролі в окупованому Криму. Проте у 2021 році СБУ та прикордонна служба заборону не продовжили.

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Автор: Віолетта Орлова