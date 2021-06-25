Між активістами і фанатами Басти сталась коротка словесна перепалка.

Російський репер Баста (Василь Вакуленко) сьогодні виступає у Stereo Plaza в Києві. Проте подія почалась з протестів.

Десяток людей прийшли до концерт-холу з плакатами: «Баста підтримує окупацію Криму», «Баста фінансує російську армію», «Баста – путінська шестьорка».

З гучномовця вони розповідали про політичну позицію виконавця і нагадували тим, хто прийшов на виступ, що той гастролював в окупованому Криму, брав участь у пропагандистських російських конкурсах.

«Ця людина виступає сьогодні. Ця людина, яка ніколи не повинна була ступити на українську землю через свою послідовну підтримку російської влади, політики російської влади проти України. Ця сволота приїхала сьогодні в Київ і хоче заробляти гроші на українцях. Ходити на концерти цієї людини – означає підтримувати окупацію Криму», – заявив один з учасників акції.

Проте гості ігнорували заклики активістів – вони проходили повз до будівлі. Як тільки гучномовець у чоловіка вимкнувся, люди в чергах вигукнули: «Ура!» Врешті активісти скандували: «Басту геть!»

На кадрах, відзнятих фотокореспондентом Яном Доброносовим, потрапило спілкування активістів з фанатами Басти. Одна з жінок відреагувала на плакати демонстрантів криками.

«Плакати дістали, бл*ть! Їб*нуті!», – вигукнула прихильниця репера. На що їй дорікнули, що вона, схоже, не знає, що таке війна.

«А війни до Басти не було?! Не було, бл*ть?! Баста винен у всьому! Ви що, ідіоти?! Пиз*ець, бл*ть. Під*раси! Су*а», – додала жінка. Чоловік поряд з нею попросив активістів піти в інше місце. На запитання, чи не бентежить, що улюблений співак підтримує окупацію Криму, той відповів: «Зовсім не бентежить».

25 червня у Stereo Plaza відбувається сольний концерт російського репера Василія Вакуленка. З 2017 по 2020 роки він перебував у переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, через регулярні гастролі в окупованому Криму. Проте у 2021 році СБУ та прикордонна служба заборону не продовжили.

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Автор: Яна Ставська