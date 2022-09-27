24 вересня Аня Трінчер вийшла заміж за свого коханого, але не обійшлося без пригод.

Українська співачка, актриса і блогер Анна Трінчер вийшла заміж за свого коханого, блогера і бізнесмена Олександра Волошина.

Пара не влаштовувала гучне святкування. Вони лише розписалися в сімейному колі і в оточенні близьких друзів. Але, що б це було за весілля, якби не стався інцидент?

Так, після розпису, коли молодята вийшли з РАГСу, до них підбіг шанувальники Трінчер і почав кричати, що він дуже кохав Аню, приходив на всі її концерти, а вона вийшла заміж за іншого.

Все це відбувалося на очах у гостей. До слова, Волошин розповів, що на весілля до них приїхали його батько і дядько, які зараз захищають Україну на фронті.

Ще один момент, який стався на весіллі, - це клятви один одному. Закохані дали один одному обіцянки на все життя. При цьому вони обидва зізналися, що не поспішали з одруженням, але раді, що одного разу зустрілися і покохали.

Весільне відео Ані Трінчер та Олександра Волошина

Весільні клятви Трінчер і Волошина

Нагадаємо, раніше з'явилися перші фото зі скромного весілля Анни Трінчер.

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