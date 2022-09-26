Українська співачка, актриса і блогер Анна Трінчер 24 вересня офіційно вийшла заміж за свого нареченого, бізнесмена і блогера Олександра Волошина.
Які образи обрали Анна Трінчер та Олександр Волошин
Так, Анна з'явилася перед нареченим в розкішній білій сукні з корсетом, який відкрив її пишне декольте. Також дівчина зробила хвилясті локони і нанесла гарний святковий макіяж. А доповнила вона образ стильними прикрасами у вигляді сережок і підвіски.
"Це був найчарівніший день у моєму житті", - сказала Трінчер.Відео дня
А ось Олександр прийшов на розпис в чорному костюмі і білій сорочці. Видно, що подружжя дуже щасливі разом.
Як пройшло святкування весілля Трінчер і Волошина
Спочатку закохані планували влаштувати пишне святкування, але через проблеми з організаторами їхнього весілля, їм довелося більш скромно відсвяткувати цю подію.
Відомо, що пара відзначала дату свого розпису в колі найближчих людей. При цьому Аня розповіла, що, організовуючи невеликий банкет для батьків, вона зрозуміла, що їхні рідні люди ніколи наживо не бачилися.
За її словами, мама Саші спілкувалася з її мамою телефоном, але в реальному житті вони не зустрічалися. Це було, так би мовити, їхнє перше наочне знайомство.
Нагадаємо, напередодні весілля Анна Трінчер і Олександр Волошин випустили спільну пісню про їхнє кохання - "Лише ти і я".