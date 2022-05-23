Актор заявив, що "побоюється таких аномалій", коментуючи Максима Галкіна і його позицію.

Іван Охлобистін, який відомий своєю роллю в комедійному серіалі "Інтерни", з 2014 року активно підтримує агресивну політику Путіна. Зараз він накинувся на гумориста Максима Галкіна за те, що той звинуватив РФ у війні в Україні. Про це пишуть росСМИ.

Охлобистін назвав Аллу Пугачову, яка поїхала з сім'єю в Ізраїль, "суперечливою фігурою".

"А ось Галкін - це не частина нашої культури, це щось з оформлювального цеху, допів, які стали головними. У мене всі програми з ним викликали отороп, я взагалі таких аномалій побоююся. Свічку не тримав, нічого не можу про нього сказати, як про людину, але відчуваю якесь відчуження", - сказав Охлобистін.

У своєму висловлюванні путініст згадав Бориса Моїсеєва.

"Я не можу його по суті не любити, адже він може виявитися обалденною людиною. Он, Борис Моїсеєв теж, хто б про нього що не говорив, а близькі друзі запевняють, що прекрасний товариш. Я просто ставлюся до цих збочень, самі розумієте, дуже негативно", - уточнив Охлобистін.

Зазначимо, актор серіалу " Інтерни "давно відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями і підтримкою так званих"ЛДНР". Також він активно критикує своїх колег, які стають на бік України.

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова висловилася на адресу путініста Охлобистіна, і сказала, що він "вічно бухий, примітивний і агресивний".

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