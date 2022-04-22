Продюсер не змогла пропустити скандальну заяву російського актора.

Український продюсер Олена Мозгова прокоментувала готовність актора Івана Охлобистіна воювати за Росію. У своїй Facebook-публікації Мозгова назвала Охлобистіна "одноклітинним організмом".

"Вічно бухий, примітивний і агресивний - це не тільки про нього... це притаманне всім організмам, які населяють територію Раші.. знищити весь світ, якщо не вдасться знищити Україну - це і є їхня національна ідея. Убогі, Україна - Свята земля! Знищити її вам не по силах!",- заявила Мозгова, звертаючись до Івана Охлобистіна.

Нагадаємо, раніше пособник агресора Путіна Іван Охлобистін заявив, що планує йти воювати за Росію проти України і візьме з собою свою дружину. За його словами, він щасливий за можливість воювати за Росію.

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