Шанувальники впевнені, що пара зустрічалася за сценарієм.

Головний герой 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Михайло Заливако розлучився зі своєю коханою Анною Богдан, яка перемогла в цьому сезоні.

Після проекту пара почала жити разом. Вони багато подорожували і проводили час разом. За їх соціальним мережам було зрозуміло, що пара щаслива разом, їм добре і комфортно перебувати один з одним.

Вчора, 12 червня, несподівано для всіх шанувальників Богдан повідомила про розрив з Заливаком. При цьому дівчина не назвала причину. Фанати шоу припустили, що їхні стосунки були прописані сценарієм і ніякого кохання між ними не було.

"Ви всі подуріли під час війни", "Анюто, тільки не кажи, що це був просто сценарій для глядачів, тому що шоу взагалі скоро втратять свою актуальність", "Як це все нерозумно", "Передбачувано. Шкода", "Час контракту закінчився і все", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше переможниця "Холостяка" Анна Богдан повідомила про розрив з Михайлом Заливаком.

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