Анна Богдан повідомила сумну новину.

Переможниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Анна Богдан шокувала новиною про те, що вони з головним героєм Михайлом Заливаком розлучилися.

Дівчина написала на своїй сторінці в Instagram, що їй надходить багато питань від шанувальників, де зараз Міша і чому він не "світиться" в її соцмережах.

Тому Богдан зважилася розкрити правду про їхні стосунки. За її словами, вони вирішили розлучитися.

"Я дуже довго не могла знайти в собі сили, щоб сказати вам. Інакше б посипалося ще більше питань, які б мене просто розбили ще більше. На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далося мені важко. Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку я завжди буду пам'ятати. Спасибі, що весь цей час були з нами і хвилювалися за нашу пару", - написала Анна.

Також вона попросила шанувальників не питати, що стало причиною їх розриву.

"Дайте мені можливість прожити у своїй тиші", - підсумувала дівчина.

Сам Михайло Заливако поки ніяк не прокоментував розрив з Богдан. Більш того, останній його пост в Instagram датований 7 травня.

Нагадаємо, раніше Анну Богдан розкритикували за відверте фото в День вишиванки.

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