Російська співачка назвала РФ "потужною машиною".

Російська співачка Юлія Чичеріна, яка воює на боці невизнаної республіки "ДНР" розповіла, що РФ - це "потужна машина", яка може захопити всю Європу. Про це стало відомо з її відеозвернення, опублікованого в соціальних мережах.

На відео жінка запитала у Чичеріної: "Де, на твою думку, повинні зупинитися російські військові?". Фанатка Путіна відповіла, що із завоюванням вони повинні йти до Атлантичного берега.

"Зупинитися з завоюванням? Ну... Зараз така обстановка, що і Фінляндія, І Швеція хочуть в НАТО. Я думаю, що ми зупинимося на якомусь березі. Бажано, на Атлантичному. Машина потужна. Її складно зупинити. Вона вже запущена. Ми готові йти до кінця!",- сказала співачка.

Нагадаємо, раніше Юлії Чичеріній оголосили про підозру за наругу над українським прапором.

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