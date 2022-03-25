Правоохоронці звинувачують артистку, яка зняла український прапор з мерії Енергодара, у посяганні на територіальну цілісність України.

Російській співачці Юлії Чичеріній, яка підтримала агресію РФ щодо України, оголосили підозру. Інкримінують їй ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Слідчі встановили, що прихильниця "руського миру" здійснила наругу над державним прапором України та закликала до повалення конституційного ладу.

"За українським законодавством підозрюваній може загрожувати довічне позбавлення волі", - уточнили в поліції.

Слідство встановило, що 21 березня 2022 року російська виконавиця Чичеріна прибула до Енергодара і разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії міста український прапор. Злочин задокументували працівники кіберполіції, СБУ на Офісу Генпрокурора.

Також правоохоронцям стало відомо, що ще від початку збройної агресії Росії щодо України у 2014 році громадянка РФ Юлія Чичеріна неодноразово висловлювалася на підтримку дій країни-агресора.

Поліція повідомила, що Чичеріну найближчим часом буде оголошено у міжнародний розшук. Нараді слідчі накладають арешт на її активи незалежно від країни їх знаходження та продовжують збирати докази у справі.

Крім того, Чичеріна вже внесена в базу Миротворець як російська терористка, яка підтримує війну Росії проти України в усіх її проявах.

Нагадаємо, Лобода вперше чітко висловила позицію щодо війни в Україні. Співачка подякувала нашим захисникам, які оборонять країну від агресії загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: