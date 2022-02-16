Співачка поїхала відпочивати з чоловіком і дітьми.

Українська співачка Ірина Федишин відпочиває на Мальдівах. Вона є активним користувачем соціальних мереж, тому регулярно показує знімки, зроблені на популярному курорті.

Ірина з чоловіком виховує двох дітей - старшого сина Юрія та молодшого сина Олега. Співачка опублікувала знімок з молодшою дитиною в Instagram і коротко написала: "Моє сонечко".

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"Два сонечка! Ви ідеальна мама, неймовірна людина! Гарного Вам відпочинку, люблю", "Яке ж тепло від вас йде! Гордість ваша, підтримка, сила, ваші крила, дуже люблю", "Гарного відпочинку і позитивного дня"," ви Класні", - пишуть в коментарях шанувальники.

Зазначимо, українська співачка Ірина Федишин разом зі своєю сім'єю насолоджується відпочинком на Мальдівах і радує фоловерів яскравими фото з відпустки. 35-річна артистка напередодні зізналася, що відправиться на Мальдіви - це була її давня мрія.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Федишин зачарувала сімейним фото з відпочинку на Мальдівах. На знімку Федишин з чоловіком і синами лежать на піску.

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