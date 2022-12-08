Фіналіст Нацвідбору Євробачення-2023 DEMCHUK: Всі бачать українців крізь призму війни, але ніхто не замислюється, як нам психологічно непросто жити далі

Фіналіст Нацвідбору Євробачення-2023 DEMCHUK (Вася Демчук) в інтерв'ю УНІАН розповів, чому для нього важлива участь у конкурсі, як написав пісню під час блекауту, чи допомагала йому Настя Каменських у підготовці до Нацвідбору, та як ставиться до участі росіян у голосуванні на Євробаченні.

Васю, хочу привітати вас з виходом у фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Розкажіть, чому вирішили взяти участь у конкурсі?

Я співаю майже все своє життя і не уявляю себе ніде, окрім сцени. Це те місце, де я по-справжньому щасливий. Так було в дитинстві, коли я виступав у шкільній актовій залі, чи на місцевих творчих конкурсах, так є і зараз.

Сцена - це те місце, де мене слухають і чують, де я через пісню можу говорити. Сцена Євробачення - це можливість говорити про важливе на велику аудиторію.

Тому я хочу бути почутим як артист і як українець. Щоб світ побачив наш внутрішній біль, наші відчуття, які з’явились внаслідок ракетних ударів. Всі бачать нас зараз крізь призму війни, але ніхто не замислюється, які почуття нас розривають. Наскільки психологічно непросто, переживаючи всі жахи війни, в повному блекауті, залишитись наодинці зі своїми думками та спогадами, і при цьому мати силу жити далі.

Так, зараз голос кожного українця дуже важливий.

Звісно важливий, як і завжди був. В цьому унікальність українців - кожен має право голосу і не "пливе за течією". Ми самостійно будуємо долю країни, беремо участь у державотворенні, кожен на своєму фронті - культурному, політичному чи побутовому.

Про що буде ваша пісня на Євробаченні?

Моя пісня Alive про те, що допомагає відчувати себе живим сьогодні, у найтемніші часи. Вона про любов, яка живе в серці, як вогник. Навіть у повній темряві він зігріває і дає віру в майбутнє. Завдяки йому я відчуваю силу боротися.

Перші рядки пісні я написав під час блекауту, коли Київ опинився у повній темряві. В голові - мільйони думок, я залишився наодинці з собою і гітарою в руках, горіла свічка, я дивився на неї і думав про все, що відбувається навколо. Навіть у темряві ми творимо, і це фантастично.

У вашій пісні присутня тема війни. Не боїтеся стати учасником Євробачення, який може здобути перемогу саме через ситуацію в країні? Згадайте, як торік якраз через це критикували гурт Kalush Orchestra.

Якби я боявся чогось, то просто не пішов би на Євробачення. Не думав про це взагалі, тому що вважаю перемогу України заслуженою. Жалість - точно не те, що світ відчуває щодо до нас. Кожен українець за весь період повномасштабної війни продемонстрував свої силу й волю, світ дивується цьому.

Коли ми з командою їздили в тур Європою на благодійні концерти, ми багато розмовляли з місцевими людьми. Коли вони чули, що ми українці, я не бачив ніякої жалості до нас. Більшість іноземців висловлювали слова підтримки, захоплювалися нами. Мовляв, як вам вистачає сміливості продовжувати жити та працювати в країні в той час, коли над головою літають ракети? Звідки у вас сили жити далі?

Якщо ви переможете у Нацвідборі й братимете участь у конкурсі, чи будете закликати світ допомагати Україні?

Так. Як і кожен з нас, чию би пісню не обрали у фіналі.

Що скажете щодо того, що Росія може долучитися до голосування на Євробаченні?

Думаю, що місця Росії немає ні на Євробаченні, ні десь ще. Сподіваюсь, спільнота це розуміє і не допустить її участі. А якщо й допустить - що ж, це буде чергова можливість показати низькосортність росіян як нації.

Навколо членів журі Нацвідбору був не один скандал. Як вважаєте, чи справедливо українці обрали трійку?

Впевнений, що українці зробили правильний вибір. Кожен з обраних членів журі - артист з великим досвідом й талантом. Це вибір народу, і якщо більшість українців віддали свій голос за цю трійку, значить, він справедливий.

До речі, нещодавно ви випустили кліп с Настею Каменських, яка відома не тільки в Україні. Чи зверталися ви до неї за порадою щодо участі в Нацвідборі?

Я не звертався з цього приводу до Насті, але ми й досі підтримуємо зв’язок, я відчуваю від неї підтримку. Ми інколи списуємося, "сапортимо" прем’єри пісень один одного. Свого часу Настя дала мені неймовірний поштовх, я дуже вдячний їй за наш спільний досвід.

Розкажіть загалом про вашу творчість. Чого шанувальникам очікувати найближчим часом?

З одного боку, зараз - найскладніший рік мого життя, а з іншого - рік мого росту й реалізації. Саме цього року я здобув свою аудиторію в мільйони слухачів в TikTok та Instagram. Це люди зі всього світу, які дивляться відео, де я співаю, слухають мої пісні. Я поїхав у свій перший міжнародний тур, і він був благодійним. Співав на головних площах у Берліні, Будапешті, Варшаві, Гамбурзі, Франкфурті та інших містах для українців, які тимчасово живуть там, а також для іноземної публіки. Я виступав для військових, вчителів та медиків, і на головному концерті до Дня Незалежності - у метро…

Я точно не думав, що мій творчий шлях почнеться так, але я безмежно вдячний долі за можливість бути зараз почутим і корисним, не сидіти, склавши руки, а допомагати так, як вмію найкраще - зі сцени.

Зараз я думаю про те, щоб добре виступити у фіналі Нацвідбору. Alive - це моя перша авторська англомовна пісня. Дуже хочу, щоб люди відчули мене, щоб вона торкнулася сердець.

Вас називають головним романтиком TikTok. Чи подобається вам це звання?

Я думаю, що воно відповідає моєму внутрішньому світу й моїй творчості. Послухайте мої треки - вони ж всі про кохання, про почуття. Я доволі простий хлопець по своїй натурі, можу легко підійти в кав’ярні до дівчини, яка робить каву, й зробити комплімент її гарним блакитним очам. Мені приємно її похвалити, а в неї покращиться настрій принаймні на годинку.

Іноді навіть з’являється відчуття, що я живу не в тій епосі, мені треба було народитися в час, коли цінувались звичайні, прості романтики (сміється).

Діана Могилєвич