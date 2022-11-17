Фіналістка "Голосу країни-12" Олена Чукаленко: На проекті я зрозуміла, що все життя йду у правильному напрямку

Фіналістка "Голосу країни-12" Олена Чукаленко в інтерв'ю УНІАН розповіла, що її надихнуло на участь у проекті, чи допомагають їй в співочій кар'єрі зіркові родичі, як переживає війну, та як допомагає Україні у скрутні часи.

Після смерті бабусі Олена Чукаленко розпочала розвивати в собі дар ворожіння. Спочатку лише бавилася з подружками, з часом - сформувала це вміння. Але шукати відповіді на питання допомагає не тільки іншим, карти допомагають й самій. Перед тим, як пристати на пропозицію виступити на концерті/корпоративі, робить розклад на Таро: чи варто погоджуватися? Каже, карти ще ніколи не підводили. Робила розклад (в іншої жінки) й перед подачею заявки на кастинг "Голосу країни-12". Карти сказали, що мрія здійсниться.

Втім, стати артисткою могла ще давно. У дівчини відомий батько-продюсер Олександр Чукаленко та зіркові хрещені - Віктор Павлік й Петро Чорний. Проте Олена хоче йти своїм шляхом. Каже, їй вже набридло співати на бек-вокалі гурту "Дорош", тепер прагне стати самостійною артисткою.

В інтерв'ю УНІАН вона розповіла, як зважилася піти на проект "Голос країни", як зіркові родичі відреагували на таку її ініціативу та чим вона наразі займається, окрім участі у шоу.

Олено, ви – донька відомого продюсера та похресниця Віктора Павліка й Петра Чорного. Чому ви вирішили лише зараз стати частиною шоу-бізнесу?

Я займаюсь музикою з дуже раннього віку: вчилася у музичній школі, потім в університеті, грала на різних музичних інструментах, але завжди знала, що цього мені недостатньо. Велика сцена завжди була моєю мрією. Але мені не хотілося, щоб на мене ставили тавро "донька продюсера", чи "похресниця відомого співака". Мені хотілося, щоб, перш за все, про мене знали, як про артиста, а вже потім приділяли увагу моєму родоводу.

Я довгий час працювала на бек-вокалі в одного з наших українських зірок. Але співати за кимось рано чи пізно набридає. І одного дня, сидячи в компанії з друзями, дізналася, що розпочався кастинг "Голосу країни". Саме тоді я й вирішила: "А, чому б ні?" І жодного разу не пожалкувала про своє рішення. Дякую проекту за те, що наближає мене до моєї мрії про велику сцену.

Зіркові родичі допомагають вам готуватися до ефірів?

Зараз важкий для всіх нас час, але мої хрещені батьки завжди присутні в моєму житті, вболівають за мене та допомагають порадами.

Як вони відреагували на ваше бажання піти на "Голос країни"?

Звісно, вони зраділи. Одразу ж почали пропонувати мені ті або інші пісні, говорили, що краще співати. А ще вони побажали мені дійти до фіналу, що я й зробила.

На проекті ви розповідали, що після смерті бабусі почали розвивати дар ворожіння. Ви робили розклад на картах Таро, щоб дізнатися, чи варто йти на проект, і чи переможете ви у ньому?

Так, це правда, я дійсно маю дар передбачення. Але я не дивлюся по картах абсолютно нічого, що пов’язано з "Голосом країни". Я вирішила прийти та випробувати долю. Мене кожного разу запитують: "Ну, ти ж можеш, подивись, що там?". Але я чітко вирішила для себе, що все, що стосується проекту, дивитися по картах - табу. Адже я жива людина, і хочу проживати справжні емоції та почуття, не знаючи результату заздалегідь.

Яка ваша головна мета на проекті?

Моя головна мета не тільки на проекті, а взагалі як артиста - це приносити людям радість та позитивні емоції. На проект я прийшла з однією метою - отримати досвід та розвивати себе, щоб вдосконалити свій голос та спів. Але зараз у нас всіх одна мета - наблизити перемогу. Дякуючи меценату та народному тренеру Андрію Мацолі, "Голос країни" повернувся на екрани та несе надважливу мету - збір коштів для ЗСУ.

Ваша наставниця на "Голосі країни" - Оля Полякова. Як у вас з нею склалися стосунки?

Я вважаю, що Оля - музикант з великої літери. Вона чудова людина та дуже крутий наставник, який дуже трепетно ставиться до нас, але й просиджувати штани не дає. На початку війни вона написала мені та запитала, де я, та чи в безпечному місці перебуваю. Звісно, така турбота зближує людей.

Полякова – це поп-зірка, у репертуарі якої дуже багато жартівливих пісень. Чи складно вам домовлятися про те, що співатимете ви?

Зовсім ні. Оля - людина, яка точно знає, чого хоче від своїх учасників. Ми завжди радимося щодо вибору пісні, пробуємо щось нове, а коли вже обираємо пісню, то працюємо над нею, поки не буде досягнуто 100% результату. Працювати з Олею - справжній кайф.

Що "Голос країни" дав особисто вам?

"Голос країни" - це не просто проект. Це, перш за все, велика школа нових знань, в якій навчатися тільки в насолоду. Мені здається, що тут всі учасники розкривають в собі нові знання, як музиканти, тому що є, в кого вчитися. Особисто мені "Голос країни" дав чітке розуміння того, що все своє життя я йду у правильному напрямку.

Чим зараз займаєтесь, окрім участі у проекті?

Наразі я активно виступаю на благодійних заходах, допомагаю переселенцям, вдосконалюю себе та більше часу намагаюсь приділяти родині. Адже війна чітко дала зрозуміти, що немає нічого важливішого за наших близьких.

Нагадаємо, проект "Голос країни" виходить в ефір щонеділі о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

Діана Могилєвич