Перша леді дуже переживає за своїх дітей.

Ось уже п'ять місяців в Україні триває повномасштабна війна, яку 24 лютого розв'язала Росія. Окупанти прийшли на нашу землю не тільки знищувати її, а й вбивати мирне населення.

За цей час загинули вже багато мирних жителів, військових і дітей. Звичайно, всі ці трагедії залишать відбиток у житті кожного українця.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла і про свій біль, який відчуває за час війни. Вона зізналася, що її постійно переслідує страх за життя своїх дітей. У неї є відчуття, що їм загрожує небезпека.

"Як перша леді, я знаю, що всі наші діти в небезпеці. Але як мама постійно думаю про своїх. Переживання за дітей - це мій біль, який я несу, але він такий самий, як і в інших мам в Україні", - написала Зеленська у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська і Джилл Байден вийшли у світ в синьо-жовтих образах. Таким чином вони вирішили підтримати нашу країну і висловити солідарність з українським народом.

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