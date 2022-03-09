Знаменита пара також ініціювали збір коштів через свій фонд для ЮНІСЕФ.

Футболіст зі світовим ім'ям Девід Бекхем і його дружина, дизайнер Вікторія Бекхем пожертвували 1,3 мільйона доларів українським дітям і їх матерям. Кошти будуть спрямовані на допомогу постраждалим від війни в Україні.

Крім того, подружжя ініціювало збір коштів через власний благодійний фонд. Гроші будуть передані ЮНІСЕФ. Всіх небайдужих просять приєднатися до пожертвувань.

"Матері змушені тікати разом з дітьми. Сім'ї в розлуці. Дітей висмикують з ліжок, за одну ніч вони стали біженцями. Оскільки конфлікт в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 мільйонів дітей зараз перебувають під загрозою.

Сьогодні, в Міжнародний жіночий день, мій фонд "7 Fund" для UNICEF закликає надати негайну допомогу для підтримки дітей, включаючи медичні товари та безпечні місця для сімей. Будь ласка, приєднайтеся до мене в підтримці UNICEF і додайте стільки, скільки можете. Спасибі", - заявив у своєму відеозверненні Девід Бекхем.

Нагадаємо, раніше автор "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг пожертвувала мільйон фунтів українським дітям. Разом зі своєю благодійною організацією Lumos зібрала для українських дітей, які постраждали від російської агресії, 1 мільйон фунтів стерлінгів - приблизно 1,3 мільйона доларів.

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