2 травня стало відомо, що великий кутюр'є пішов з життя.

2 травня стало відомо, що помер російський модельєр Валентин Юдашкін. Він був близьким другом Алли Пугачової і Максима Галкіна. Гуморист вже відреагував на подію.

"Помер Валентин Юдашкін. Вірний друг наш, талановитий, яскравий, дотепний, кращий. Занадто близька людина, щоб були сили багато писати... Така втрата. Легкої подорожі тобі, дорогий Валя", - написав Галкін у своєму блозі.

Реакція соцмереж

"Спочатку Зайцев, потім Юдашкін? Молодий же! Світла пам'ять"

"Не віриться. Він здавався вічно молодим. Здається, що країна розвалюється на шматочки"

"Та що це за напасть така? В'ячеслав Михайлович, тепер ось Валентин... Нехай земля йому буде пухом"

Зазначимо, з 2016 року Юдашкін боровся з онкологією. Спочатку у нього виявили рак печінки, а потім - метастази по всьому тілу. Недуга істотно похитнула стійкість Юдашкіна, проте не відняв у нього сил і бажання до роботи - в останні роки він продовжував творити, але вже не так часто з'являвся на світських заходах.

Відео дня

Нагадаємо, 30 квітня помер радянський художник-модельєр В'ячеслав Зайцев. Йому було 85 років.

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