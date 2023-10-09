За його словами, він залишається на своїй батьківщині.

Російський шоумен Максим Галкін, який вже більше півтора роки живе в Ізраїлі, вийшов на зв'язок з шанувальниками і розповів, чи поїхав він з країни, де зараз йде війна.

"Більше півтора роки тому ми з сім'єю поїхали з Росії. Скільки б не намагалися називати наш від'їзд втечею - це неправда. Біжать від загрози, а нам нічого не загрожувало. Як і Росії нічого не загрожувало у лютому 2022 року. Чому ми поїхали я пояснювати не буду, тому що розумні знають, а дурням повторювати - марно", - сказав шоумен.

Він зазначив, що їхній з Пугачовою вибір припав на Ізраїль тому, що це батьківщина Галкіна, він - єврей по мамі. І коли на країну напали бойовики ХАМАС, він нікуди не втік, а залишався разом з ізраїльтянами.

"Ми вибрали Ізраїль. Тому що я люблю цю країну, тому що мені тут спокійно, тому що ми з Аллою відчуваємо себе тут своїми, не чужими. Також як ми завжди відчували себе в Росії. Я - єврей по мамі, тому ми вибрали Ізраїль. І ні хвилини про це не пошкодували. І сьогодні, в ці важкі і сумні для Ізраїлю дні, ми тут. Ми навіть не розглядали можливість кудись поїхати, хоча вона є", - додав Галкін.

Нагадаємо, раніше в мережі "спливло" фото, на якому Галкін і Пугачова були помічені в аеропорту Ізраїлю Бен-Гуріон. РосЗМІ повідомляли, що вони, швидше за все, тікають з країни через війну.

Вас також можуть зацікавити новини: