Ймовірно, вони злякалися за себе і своїх дітей.

Російського шоумена Максима Галкіна і його дружину Аллу Пугачову помітили в аеропорту Ізраїлю. Ймовірно, вони вирішили виїхати з країни, на яку 7 жовтня напали бойовики ХАМАС.

Їх помітили сьогодні в аеропорту Бен-Гуріон. У кадрі видно тільки Галкіна, а ось Пугачова стоїть спиною. Вони туди приїхали в спортивних костюмах. Швидше за все, вони збиралися похапцем.

Зазначимо, вчора ввечері, 7 жовтня, Галкін опублікував пост у соціальній мережі Instagram. Він повідомив, що вони з дружиною і дітьми прокинулися о 6:30 від сирен.

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"Важкий час для Ізраїлю. Співчуття загиблим та їхнім родинам! Молимося за тих, хто опинився в заручниках", - написав шоумен.

Війна в Ізраїлі - що відомо

Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, в містах спалахнули пожежі. Від нападу ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 600 осіб, серед яких дві громадянки України.

Після нападу Ізраїль оголосив повну бойову готовність. Він уже стягнув артилерію і танки до кордону з Газою.

Крім того, президент Польщі Дуда заявив, що події в Ізраїлі сприяють Росії та відволікають увагу світу від України.

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