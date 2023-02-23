Письменниця боялася, що її колишній знищить рукопис про "хлопчика, що вижив".

Авторка популярної серії книг про "Гаррі Поттера" Джоан Ролінг шокувала пресу подробицями з особистого життя, в тому числі стосунками з колишнім чоловіком.

Як розповіла письменниця в першому випуску серії подкастів "The Witch Trials of J.K. Rowling", екс-чоловік емоційно та фізично знущався з неї на початку 1990-х, використовуючи їхню дочку та рукопис про Гаррі Поттера, щоб змусити її відмовитися від розлучення.

На домашнє і сексуальне насильство Ролінг публічно скаржилася ще в 2020 році. Але тільки зараз вирішила викласти в подробицях шлюб з Хорхе Арантесою.

Відео дня

У якийсь момент екс-чоловік сховав її рукопис, і Ролінг почала ксерити сторінки майбутньої книги, тому що підозрювала, що в іншому випадку він їх "спалить".

У подкасті Ролінг розповіла, що намагалася піти від колишнього чоловіка, кілька разів їй це вдавалося, а потім вона поверталася. "Він обшукував мою сумочку щоразу, коли я приходила додому. У мене не було ключів від власних вхідних дверей, тому що він повинен був контролювати вхідні двері. Я думаю, він знав або підозрював, що я знову спробую втекти", - сказала вона.

Цей період свого життя вона описує як "жахливий", тому що їй доводилося робити вигляд ввічливої дружини. І все ж вона продовжувала писати, спираючись на ідею про Гаррі Поттера, яка вперше виникла у неї в поїзді з Манчестера до Лондона в 1990 році.

"Він знав, що цей рукопис означав для мене, тому що в якийсь момент він взяв рукопис і сховав його, і він (рукопис) був заручником", - поділилася Ролінг.

Ролінг вирішила назавжди розлучитися після народження дочки Джессіки в 1993 році: "Пам'ятаю, я подумала... вона не повинна рости і дивитися, що відбувається з її матір'ю, вона не повинна дорослішати і думати, що це нормально".

Нарешті Ролінг вигадала, як повернути "Гаррі Поттера". "Щодня я брала в роботу кілька сторінок рукопису - всього кілька сторінок, щоб він не помітив, що чогось не вистачає, - і робила фотокопії. І поступово в шафі в учительській збільшувався фотокопійований рукопис", - згадала письменниця.

Після чергової ночі, коли, як розповіла Ролінг, її колишній чоловік фізично знущався з неї, вона повідомила поліцію і залишила його, переїхавши з дочкою до Шотландії в 1993 році. Перша книга про Гаррі Поттера була опублікована в 1997 році.

Грандіозний успіх Ролінг у світі літератури - що відомо

Починаючи з публікації першого роману "Гаррі Поттер і філософський камінь" 26 червня 1997 року, книги Ролінг здобули величезну популярність, визнання критиків і комерційний успіх у всьому світі.

Станом на лютий 2018 року кількість проданих книг склала близько 500 мільйонів примірників, через що серія увійшла до списку літературних бестселерів.

Романи перекладено 80 мовами, зокрема українською. Останні чотири книги послідовно ставили рекорди як літературні твори, що найшвидше продавалися.

До речі, Джоан Ролінг активно підтримує боротьбу українців у війні з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: