При цьому автор книжкової саги не має ніякого відношення до проекту.

Драма з бойкотом Hogwarts Legacy часом скочується в сюрреалізм. Активісти багато місяців закликають бойкотувати гру у зв'язку з висловлюваннями письменниці Джоан Роулінг про менструацію у трансгендерів. На форумі ResetEra навіть заборонили обговорення проєкту і блокували всіх порушників цього правила. А нещодавно до протестів меншин приєднався один з розробників.

Паркер Хартцлер написав на особистому акаунті в Twitter, що брав участь у створенні Hogwarts Legacy. Він був техніком реального часу на знімальному майданчику і допомагав акторам захоплення рухів бачити їх сцени в оточенні. Як доказ розробник опублікував скриншот зі згадуванням свого імені в титрах. Потім він написав: "Я не буду купувати гру — це найменше, що я можу зробити як союзник".

Хартцлер намагався обгрунтувати свою позицію: "Транссексуали не заслуговують на те, щоб такі люди, як Джоан Кетлін Роулінг, росли і процвітали — будь-який імпульс для неправильної сторони шкодить суспільству, яке я хотів би бачити в майбутньому. Суспільство, де людей не дискримінують за їх стать, сексуальність або будь-яку частину їх особистості".

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При цьому Хартцлер не згадав кілька деталей. Avalanche Software неодноразово підтверджувала, що Роулінг не брала участі у виробництві гри, хоч вона і базується на всесвіті письменниці. А ще розробник вирішив не говорити про гроші, отримані за роботу над таким ненависним йому проектом.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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