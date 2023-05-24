Іменитий британський співак знову підтримав нашу країну.

Відомий британський співак Гаррі Стайлс у вівторок, 23 травня, дав концерт у місті Ковентрі, Англія. Під час виконання пісні "Sign of the Times" артист підняв український прапор і пройшовся з ним по сцені.

Шанувальники, побачивши це, підтримали музиканта гучними оплесками.

Як Гаррі Стайлс підтримує Україну

У 2022 році відомий на весь світ музикант передав Україні велику суму грошей, зароблену на рекламі Apple. Всі гроші були направлені до Міжнародного комітету порятунку, який "реагує на найгіршу гуманітарну кризу в світі". Відомо, що спочатку співак погодився на співпрацю лише з однією умовою - весь гонорар буде переданий нашій країні.

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Чим прославився Гаррі Стайлс

Музична кар'єра Стайлса стартувала 13 років тому, коли він став учасником шоу "The X Factor". Перемогти йому не вдалося, проте з іншими учасниками, які теж не лідирували в проекті, він заснував бой-бенд One Direction. Згодом група стала одним з найвідоміших і успішних світових музичних колективів всіх часів.

Раніше УНІАН писав, що Гаррі Стайлс став тріумфатором престижної музичної премії Brit Awards-2023.

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