Артист отримав одразу чотири важливі нагороди.

У Лондоні відбулося вручення щорічної музичної премії Brit Awards. Нагородження пройшло в ніч на 12 лютого на стадіоні О2 Arena.

Безперечним лідером премії став британський артист Гаррі Стайлс. Він отримав найбільше нагород- чотири:

Артист року;

Пісня року;

Альбом року;

Кращий виконавець в стилі поп або R&B.

Варто відзначити, що співак відзначився також алкогольним перформансом. Під час нагородження він випив по чарці з ведучим Мо Гілліганом.

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Крім того, відома поп-діва Бейонсе отримала дві нагороди. Її відзначили в номінації "Кращий зарубіжний артист", а також вона стала лауреатом в номінації "Міжнародна пісня року" за трек Break My Soul.

Також дві нагороди отримав британський колектив Wet Leg. Їх визнали кращими в категоріях "Група року" та "Кращий новий артист".

Переможці в інших основних категоріях:

Міжнародна група року - Fontaines DC;

Найкраще виконання рок / альтернативної музики - The 1975;

Найкраще виконання хіп-хоп музики - Aitch;

Висхідна зірка - FLO;

Продюсер року - Девід Гетта.

Головна музична премія Великобританії Brit Awards - що відомо

Brit Awards заснована в 1977 році. Вона має таку ж значимість в музичному світі, як "Греммі". З 2022 року номінації премії стали гендерно-нейтральними.

У 2022 році тріумфатором Brit Awards стала Адель, яка отримала головні нагороди, перемігши в трьох головних номінаціях премії: співачку визнали артистом року, її першу за шість років платівку "30" – альбомом року, а відкриваючий сингл з неї "Easy on me" – піснею року.

Перемога зробила Адель другим найбільш титулованим артистом Brit Awards. Всього у співачки 12 нагород, а найбільшу колекцію з 13 нагород за всю історію премії зібрав Роббі Вільямс.

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