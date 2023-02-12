У Лондоні відбулося вручення щорічної музичної премії Brit Awards. Нагородження пройшло в ніч на 12 лютого на стадіоні О2 Arena.
Безперечним лідером премії став британський артист Гаррі Стайлс. Він отримав найбільше нагород- чотири:
- Артист року;
- Пісня року;
- Альбом року;
- Кращий виконавець в стилі поп або R&B.
Варто відзначити, що співак відзначився також алкогольним перформансом. Під час нагородження він випив по чарці з ведучим Мо Гілліганом.
Крім того, відома поп-діва Бейонсе отримала дві нагороди. Її відзначили в номінації "Кращий зарубіжний артист", а також вона стала лауреатом в номінації "Міжнародна пісня року" за трек Break My Soul.
Також дві нагороди отримав британський колектив Wet Leg. Їх визнали кращими в категоріях "Група року" та "Кращий новий артист".
Переможці в інших основних категоріях:
- Міжнародна група року - Fontaines DC;
- Найкраще виконання рок / альтернативної музики - The 1975;
- Найкраще виконання хіп-хоп музики - Aitch;
- Висхідна зірка - FLO;
- Продюсер року - Девід Гетта.
Головна музична премія Великобританії Brit Awards - що відомо
Brit Awards заснована в 1977 році. Вона має таку ж значимість в музичному світі, як "Греммі". З 2022 року номінації премії стали гендерно-нейтральними.
У 2022 році тріумфатором Brit Awards стала Адель, яка отримала головні нагороди, перемігши в трьох головних номінаціях премії: співачку визнали артистом року, її першу за шість років платівку "30" – альбомом року, а відкриваючий сингл з неї "Easy on me" – піснею року.
Перемога зробила Адель другим найбільш титулованим артистом Brit Awards. Всього у співачки 12 нагород, а найбільшу колекцію з 13 нагород за всю історію премії зібрав Роббі Вільямс.