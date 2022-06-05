Актриса вперше за три місяці приїхала до Києва.

Головна героїня українського ситкому "Свати" Анна Кошмал вперше з 24 лютого повернулася додому до Києва. До цього вона була у Львові, куди поїхала через масові обстріли житлових районів столиці. У себе в Instagram-блозі зірка поділилася емоціями, які зазнала по приїзду.

"Приїхала додому і заклякла… Зима, ранок 24 лютого, паніка, пробіл, 1 червня, літо, вдома і питання "як ці три місяці можуть бути реальністю?". Вдома я, здається, нарешті змогла рослабитись і навіть відчуваю себе в більшій безпеці, ніж у Львові, але наче покинули всі сили.

Потрібен час, щоб оговтатись. Київ квітне, оживає і починає знов дихати на повні груди. Люди знов ходять на роботу, діти граються на майданчиках, вчаться онлайн, знову купа домашніх справ і коли зустрічаєшся з друзями, то взагалі складається ілюзія, що все як раніше. Та це не так. Війна досі триває", - написала Анна Кошмал.

Нагадаємо, раніше Кошмал зізналася, що серед екс-колег по "Сватах" її підтримали дуже мало людей.

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