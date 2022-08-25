Взяти участь можуть всі підписники щомісячного доната в 24 долара на UNITED24.

Всесвітньо відома група Imagine Dragons оголосила про те, що подарує гітару з автографами всіх учасників колективу рандомно підписнику платформи UNITED24, який щомісяця переводить Україні 24 долари. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Акцію назвали "24000 друзів України". Кошти, зібрані від даної акції, будуть передані українським лікарям.

"Крім того, кожен, хто задонатить, гарантовано отримає лист подяки, підписаний Президентом України Володимиром Зеленським", - сказано в повідомленні Федорова.

Підписатися на донат і підтримати медиків-героїв можна по цим посиланням.

Нагадаємо, легендарні Imagine Dragons стали амбасадором платформи United24. Група буде просувати напрямок медичної допомоги.

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