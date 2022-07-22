Гурт просуватиме напрямок медичної допомоги.

Відомий американський гурт Imagine Dragons став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що гурт просуватиме напрямок медичної допомоги. Спочатку вони підтримають збір на швидкі, який розпочала дружина президента Олена Зеленська в рамках Саміту перших леді і джентельменів.

"У 2018 році ви вперше відвідали нашу країну. У 2022-му продовжуєте робити максимум, щоб голос України звучав у всьому світі. Дякую вам за це!", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Зеленський започаткував проект підтримки України United24. Платформа United24 створена з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту United24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

За перші чотири тижні роботи фандрейзингової платформи United24 на потреби України зібрано понад 52,5 млн дол. США.

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