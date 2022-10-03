Лія Меладзе з початку війни живе за кордоном.

Дочка відомого продюсера і композитора Костянтина Меладзе - Лія - розповіла, де перебуває під час війни і куди буде вступати.

Так, дівчина вийшла на зв'язок під час ефіру шоу "Голос країни-12". Раніше на "Сліпих прослуховуваннях" вона зуміла розгорнути всі суддівські крісла, тим самим потрапивши у наступні етапи проекту.

Зараз же Лія перебуває за кордоном, де планує вступати до вищого навчального закладу. Однак дівчина вірить у Збройні сили України і сподівається, що скоро зможе повернутися додому - в Україну.

"На жаль, як і багатьом українцям, мені довелося виїхати з країни, я вже готуюся до вступу в іноземний вуз. Я сподіваюся і вірю, що скоро зможу повернутися додому. Я вірю в наші ЗСУ, я вірю в те, що наша перемога не за горами, що скоро ми будемо всі працювати вдома і робити все для того, щоб Україна розцвіла", - розповіла Лія в ефірі шоу.

Варто зазначити, що сам Костянтин Меладзе мовчить про війну в Україні.

Плітки навколо Костянтина Меладзе

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Костянтин Меладзе жодного разу не висловився про війну. При цьому його дружина Віра Брежнєва стала на бік України і навіть переїхала до Польщі, де допомагала українським біженцям.

На тлі цієї ситуації в ЗМІ почали з'являтися чутки про розлучення Меладзе і Брежнєвої. Так, ЗМІ з відсиланням на блогерку масово пишуть про те, що Брежнєва і Меладзе офіційно розірвали свій шлюб ще влітку 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: