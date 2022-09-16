Повідомляється, що подружжя розлучилося ще влітку.

У російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що українська співачка Віра Брежнєва і продюсер Костянтин Мелдазе розлучилися ще влітку 2022 року.

Так, ЗМІ з відсиланням на блогерку масово пишуть про те, що Брежнєва і Меладзе офіційно розірвали свій шлюб. Раніше в мережі здогадувалися про те, що у пари не все гладко, а зараз ця інформація нібито підтвердилася.

Хтось із користувачів мережі вважає, що пара розлучилася через різні позиції по війні в Україні. Брежнєва засуджує злочинний режим Кремля, а на початку війни і зовсім поїхала до Польщі, де допомагала біженцям. Меладзе, у свою чергу, мовчить.

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Але є й ті, хто думає, що до Брежнєвої повернувся бумеранг. Нагадаємо, що їхні стосунки почалися ще тоді, коли Меладзе офіційно був одружений на Яні Сум.

При цьому ні співачка, ні продюсер поки ніяк не коментують свої стосунки.

Відзначимо, в жовтні 2015 року Віра Брежнєва таємно вийшла заміж за композитора і музичного продюсера Костянтина Меладзе. Їхнє весілля відбулося в Італії в колі близьких людей.

Неодноразово Брежнєва говорила, що хоче народити дитину чоловікові, але її бентежить вік.

Нагадаємо, раніше екс-дружина Меладзе Яна Сум розповіла, що у нього з Брежнєвою все гаразд.

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