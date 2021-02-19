Сестри прийшли на шоу "Голос" / фото instagram.com/angelina_zavalskaya
У неділю, 21 лютого, о 21:00 на "1+1" вийде п'ятий випуск шоу "Голос країни-11".
Читайте такожНа шоу "Голос країни" прийшов чоловік Ольги Сумської (фото, відео)Так, на "сліпі прослуховування" після п'ятирічної перерви прийдуть сестри - Анна та Аліна Завальські, раніше відомі як дует "Алібі". Про це повідомляє ТСН.
Тепер вони називаються The Alibi Sisters, це пов'язано з їхнім перезавантаженням, повним оновленням.
"У нас були сольні концерти, сольні виступи, але треба зробити акцент, це повернення на великі екрани, тому що з музики ми ніколи нікуди не йшли", - зазначила Анна.
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