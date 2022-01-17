Шоумен після розставання з першою дівчиною вирішив стати дипломатом.

Український шоумен і ведучий Андрій Джеджула зізнався в програмі "Віпи і Топи", що колись був головою клубу незайманих, який сам і створив.

"Такий, маленький Пушкіним з напівафриканською зачіскою і нерівними зубами. Я був головою клубу незайманих, який сам створив і сам же розвалив", - зізнався телеведучий.

Також він розповів, що досі не може забути своє перше кохання. Після розставання з цією дівчиною він вирішив стати дипломатом. А все тому, що у нього було величезне бажання показати їй, якого чоловіка вона втратила, так би мовити, на заздрість.

Нагадаємо, раніше Андрій Джеджула подав до суду на свою дружину після її розповіді про побої і приниження. Джеджула також розповів, що і Леус подала на нього до суду. Однак вона хоче не вибачень, а грошей, зізнався ведучий.

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