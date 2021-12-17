Юлія Леус стверджувала, що артист її бив, а також підсипав їй наркотики.

Відомий український шоумен Андрій Джеджула подав до суду на свою дружину Юлію Леус, з якою він поки що не може розлучитися. Ведучий хоче, щоб вона вибачилася за свої слова про побої й приниження, а також спростувала такі заяви публічно.

Джеджула також розповів, що і Леус подала на нього до суду. Однак вона хоче не вибачень, а грошей, зізнався ведучий у програмі "Зоряний шлях".

Після того як Леус заявила, що Джеджула її бив і підсипав їй наркотики, артиста почали "бичувати" фанати. Вони вимагали пояснень, але він не міг відповісти на всі слова дружини, бо його "пов'язував" контракт. Тоді ще ведучий працював на одному з телеканалів і йому було заборонено лити бруд, адже це впливало на репутацію компанії.

Читайте також"Встала на ваги...": Лоліта розсмішила мережу несподіваним "зізнанням" (відео)Після гучного скандалу Джеджулі довелося піти з роботи. Заява Леус вплинула на його дохід. Артиста боялися брати ведучим на заходи, кілька клієнтів навідріз відмовилися наймати його, боячись "неадекватності".

Попри все це, Джеджула все одно вважає Леус хорошою людиною. Однак він спростовує заяви дружини про побої та приниження. Ведучий першим подав на розлучення і вже не носить обручку. Він зневірився в цих відносинах і навіть не готовий до нових романів.

Зараз їх не можуть розвести, бо за законом шлюб можна розірвати тільки тоді, коли дитині подружжя виповниться рік. Їх спільній дочці Адель зараз всього 9 місяців, тому Джеджула і Леус поки що залишаються законними чоловіком і дружиною.

Однак це не найголовніше. Зараз в суді лежать два повноцінних позови, перший Джеджула подав проти Леус, а другий його колишня кохана подала на нього.

Ведучий подав позов на відстоювання честі та гідності, ціна питання - всього лише 1 гривня. Джеджула хоче домогтися в суді вибачень від Леус. Також він хоче, щоб вона публічно спростувала всі свої заяви.

Всі юридичні витрати лежать на ньому. Джеджула готовий компенсувати всі судові витрати. Якщо Леус програє справу, їй доведеться скрізь писати, що її звинувачення були фейком.

Сама ж Леус подала на Джеджулу позов на утримання матері, поки їх донечці не виповниться три роки. Однак ведучий дивується від такого вчинку колишньої, адже вона постійно говорить, що є самодостатньою жінкою і не потребує його грошей.

Нагадаємо, в липні цього року Леус заявила, що Джеджула її бив.

"Від камери своєї, він відходив, коли мені в обличчя харкав. Він мене тоді штовхнув в стінку сильно, а перед цим він мене в скло кидав. І знімав. У мене тоді емоції, я стояла біля вази, я взяла і штовхнула її, і вона впала і розбилася, а це була його ваза. Він підходить, а поруч стояла моя ваза, яку мені брат подарував. Підходить, бере цю вазу і розбиває. А потім бере мене за волосся і мене в це ж скло кидає", - розповідала Леус.

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Автор: Поліна Кузенко