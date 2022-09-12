Анна Кошмал нечасто демонструє у своєму блозі родичів.

Головна героїня відомого ситкому "Свати" Анна Кошмал показала у своєму Instagram-блозі брата. Відомо, що він старше знаменитості. Звуть чоловіка Сергій. Судячи з того, скільки інформації про нього є у відкритому доступі, Сергій - людина вкрай непублічна.

Раніше сама Анна ділилася, що він працює програмістом. Зараз артистка вирішила показати з ним спільне фото. Очевидно, знімок зроблений десь у закладі. Кошмал одягнена в біле худі і жилетку. Легкий натуральний макіяж доповнюють окуляри. Волосся у знаменитості розпущене. Її брат Сергій одягнений у светр і курточку.

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Анна Кошмал поцікавилася думкою фанатів про те, чи схожі вони з братом. Думки розділилися, але більшість фоловерів відповіли, що не схожі.

Нагадаємо, героїня "Сватів" Анна Кошмал показала фото з останніх місяців вагітності, яке зробила десь на відпочинку.

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