Знімок вона опублікувала на прохання шанувальників.

Українська актриса Анна Кошмал, яка знімалася у відомому серіалі "Свати", поділилася з фанатами своєю архівною фотографією. Знімок був зроблений під час її вагітності.

Зараз Анна опублікувала його у себе в Instagram-stories. Так, шанувальники відзначили, що вона завжди виглядає дуже струнко. Навіть в той період, коли чекала народження малюка.

На опублікованому знімку Кошмал позує боком до фотографа. Вона одягнена в сарафан і сонцезахисні окуляри. Очевидно, сфотографувалася вона десь на курорті.

Відео дня:

Відзначимо, зірка вийшла заміж в 2017 році. У Анни Кошмал з чоловіком одна дитина - син Міша, який з'явився на світ влітку 2018 року.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Сватів" Кошмал засвітила чоловіка, якого від усіх приховує.

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