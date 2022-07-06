Телеведучий зазначив, що він зі своєю сім'єю, як і багато українців, 24 лютого прокинувся від вибухів.

Український телеведучий Юрій Горбунов згадав те, яким для нього був ранок 24 лютого. Чоловік розповів - недалеко від їхнього з Катериною Осадчою будинку знаходиться база ППО, тому прокинулися вони від вибухів близько 4:20.

"Ще не всі знали в країні, що почалася війна, а ми вже це точно знали, тому що у нас будинок здригнувся. Всі прокинулися: діти, няні, ми. І вже, дивлячись у вікно, як йде дим з того місця, де була база, туди, на наших очах, потрапила ще одна ракета", - поділився Юрій в інтерв'ю з журналісткою Аліною Доротюк.

Після цього глава сім'ї вирішив, що дружина і діти повинні терміново виїхати. Спочатку вони поїхали до батьків Осадчої, але там над головами теж літали ракети.

"Коли у тебе одна п'ятирічна дитина, і п'ятимісячна друга, то це не просто маленькі діти, тут і харчування, і вода, і все інше...", - сказав Юрій.

Горбунов зазначив - не вмовляв дружину їхати за кордон, адже вона і сама розуміла, що там їм буде безпечніше.

Ось що телеведучий відповів на питання, чи повернулися його діти і дружина до Києва: "А тут по-різному. Вони то повертаються, то знову їдуть. Ми пробуємо. Тому що у нас не працює садок, ніяких гуртків. Коли вони знову починають сідати на голову, то ми знову їх... Тому що для Івана, якому вже скоро шість років, йому, звичайно, важлива комунікація і вдома це буває просто нестерпно", - прокоментував телеведучий.

Нагадаємо, Юрій Горбунов вперше показав обличчя молодшого сина.

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