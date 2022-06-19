Відомий український телеведучий і його дружина Катя Осадча до цього дня публікували знімки молодшенького тільки зі спини або збоку.

Телеведучий і продюсер Юрій Горбунов в День батька 19 червня опублікував фото з синами Іваном і Данилом. Обличчя молодшої дитини зіркове подружжя до цього часу не показувало в ЗМІ, проте зараз зробило виняток.

На кадрах, опублікованих в Instagram, хлопчаки сидять у Юрія на руках. Данило спочатку дивиться на тата, а потім повернувся обличчям на камеру. Мабуть, фотографії робила мама Катерина Осадча.

"Мої хлопці! Наша з мамою гордість, сила і опора! Це так відповідально - бути татом! Я люблю вас! Спасибі, що ви є! Перемоги і миру всім нам! З днем батька", - підписав Юрій Горбунов свою публікацію.

Нагадаємо, в День батька 2022 УНІАН розповів про п'ять зіркових чоловіків, які блискуче справляються зі своєю роллю у вихованні дітей. Серед них співак Віктор Павлік, гуморист Євген Кошовий, телеведучий Юрій Горбунов та інші.

Також УНІАН писав, що дочка Кошового зробила татові сюрприз і сама не змогла стримати сліз.

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