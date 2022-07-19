Відеоролик, де гасять пожежу на полі пшениці, телеведучий опублікував у себе в Instagram-блозі.

Український телеведучий Юрій Горбунов показав відео, на якому українці рятують урожай пшениці - гасять поле, вогонь дуже швидко розходиться. Відбувається це в Миколаївській області - регіон регулярно страждає від обстрілів росіян.

"У нас тут свій фронт, не менш важливий - боротьба за врожай. А он комбайн продовжує збирати", - каже за кадром один з рятувальників ДСНС.

Інший в цей час намагається зупинити поширення вогню по полю.

"Ось так в Миколаївській області рятують урожай! Прифронтова зона! Справжні герої!!", - написав телеведучий Юрій Горбунов у своєму Instagram-блозі.

У коментарях люди захопилися такою сміливістю.

"А весь світ просто спостерігає... Чк знущаються над українською землею і українським народом, 21 століття... Жах!", "Неможливо дивитися на те, як ці нелюди намагаються знищити все, що бачать. Тримайся, Україно, рідна наша", "Хліб - це святе! Дякуємо за допомогу в збереженні хліба! Бережи вас, Боже!",- пишуть коментатори.

Нагадаємо, зрадниця Таїсія Повалій українською заговорила про любов до Білорусі та "складні часи".

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