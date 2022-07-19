Також вона зазначила, що вважає своєю місією "нести добро, мир і любов".

Українська співачка Таїсія Повалій, яка останнім часом живе і працює в Росії, знову потрапила в центр обговорень. Горе-зірка, яка після 24 лютого не висловилася на підтримку своєї Батьківщини, цинічно продовжуючи танцювати перед окупантами, нещодавно назвала своєю батьківщиною Білорусь. Це сталося під час її виступу на "Слов'янському базарі" у Вітебську.

Після цього на одній з фан-сторінок Повалій з'явився уривок її коментаря місцевим білоруським ЗМІ. Там вона перейшла на українську мову, зізнаючись у любові до цієї країни. До слова, навіть назву країни Таїсія вимовила з помилкою.

Пряма мова зірки: "Моя рідна Білорусія, я від щирого серця тобі говорю, що я тебе дуже люблю як свою рідну творчу землю, де я народилася як співачка".

Після цього вона перейшла на російську, зазначивши, що зараз "складні часи".

"Я розумію, що часи складні. Тому хто, якщо не я, буду нести добро, мир і любов?", - резюмувала артистка-зрадниця.

Нагадаємо, Повалій зацькували за концерт у Білорусі, назвавши "старою московською клячею" і "путінською повією".

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