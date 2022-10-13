Російську артистку дуже важко впізнати, оскільки вона, судячи з усього, зробила чимало пластичних операцій.

Путіністка Надія Бабкіна відвідала тимчасово окупований Маріуполь у Донецькій області. Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон опублікував відео з росіянкою у себе в блозі.

На відео Бабкіна знаходиться в Маріупольському драматичному театрі, куди в середині березня окупанти скинули авіабомбу. Путіністка каже, що шокована тому, як в 21 столітті можливо розбомбити драмтеатр з людьми, звинувачуючи в цьому українців.

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"Я перебуваю в Маріуполі в російському драматичному театрі. Від нього ось, що залишилося. Люди тут працюють, відновлюють, це найголовніше. А на вході мужичка зустріла - ні сім'ї, ні будинку, нічого немає. Він приходить сюди щоб і допомагати, і віру собі повернути. Я приїхала сюди, щоб підтримати людей. Все дуже сумно, шкода. Не розумієш, як таке може бути в 21 столітті. Але, на жаль, це сталося. Російський драматичний театр і раптом все перейменували. Слово "російський" прибрали, і залишилося це як обласне, українська приналежність. А насправді це російський драматичний театр і дуже серйозний", - сказала Бабкіна на відео.

Гордон прокоментував це коротко: "Співачка Надія Бабкіна. Ні мізків, ні совісті, ні майбутнього".

Нагадаємо,, Дмитро Гордон натякнув, що Марченко "наставила роги" Медведчуку з Путіним.

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