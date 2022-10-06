Журналіст заявив, що у зрадниці Марченко "особливі стосунки" зі своїм кумом.

Український журналіст Дмитро Гордон розповів, що у опальної телеведучої Оксани Марченко і диктатора Володимира Путіна "особливі стосунки". Так, Гордон в інтерв'ю Віолетті Логуновій натякнув, що між ворогами України роман.

"Знаючі люди кажуть мені, що у Путіна і у дружини Медведчука Оксани Марченко особливі стосунки. Я пікантно скажу, особливі стосунки. Вперше про це говорю", - заявив Гордон.

Він додав, що Віктор Медведчук - злодій, і Путін прекрасно знав, що ті гроші, які він виділяв йому на підрив України, нардеп крав. Тому, за словами Гордона, нардеп від "ОПЗЖ" за великим рахунком не потрібен був Путіну. При цьому диктатор все ж обміняв українських військовополонених на Медведчука.

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"Тому, навіщо Путіну?... Давайте скажемо прямо, потрібен злодій, людина, яка всіх здала. Ось тут фактор Оксани Марченко виходить на перший план. Я так вважаю", - сказав Дмитро.

Нагадаємо, Оксана Марченко потрапила під санкції РНБО через регулярні антиукраїнські висловлювання. Також вона зверталася до лідерів різних країн з проханням вплинути на звільнення її чоловіка Віктора Медвечука. У вересні 2022 в Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на одного з лідерів "ОПЗЖ", кума Путіна Віктора Медведчука.

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