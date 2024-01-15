Ведуча чекає на третю дитину у березні.

Ведуча та акторка Лілія Ребрик, яка зараз вагітна втретє, відверто розповідає про своє життя та материнство в інстаграмі. Нещодавно жінка зникла на деякий час з соцмережі, проте вже встигла повернутися та розповісти про свої справи.

"Два дні була вдома. В суботу та неділю була абсолютно вихідна і така була потреба набутися вдома, награтися з дітками, наїстися, наспатися, нічого не робити. Така маленька, але дуже потрібна радість", - наголосила Лілія.

Далі Ребрик подякувала всім тим, хто пише слова підтримки та турбується про її стан. Вона каже, що почувається по-різному.

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"Я почуваюся прекрасно. Росту. Настрій стрибає. Гормони бурлять, але все добре. Це життя", - відповіла ведуча.

Нагадаємо, Лілія Ребрик розповідала, що тільки нещодавно їй вдалося приборкати токсикоз. За її словами, ця вагітність проходить легше, ніж дві попередні.

Зараз вона разом з чоловіком хореографом Андрієм Диким виховує 12-річну доньку Діану та 6-річну Поліну. Ім'я для третьої донечки Лілія поки тримає у секреті. Народжувати ведуча планує в Україні вже у березні.

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