Жінка заговорила про своє самопочуття.

Нещодавно 42-річна акторка та ведуча Лілія Ребрик розповіла в мережі, чи важче проходить її третя вагітність.

"Дві попередні вагітності в мене був токсикоз всі дев’ять місяців. А в третій раз, нарешті, на шостому місяці, організм дав мені можливість насолодитися своїм "цікавим станом" без токсикозу. Я його приборкала. Так що вже місяць кайфую", - розповіла Лілія.

Також підписники поцікавились, чи є вже варіанти імені для третьої донечки. Ребрик зазначила, що це найпоширеніше питання і вони з родиною вже мають одне ім'я і так звертаються до малечі. Проте тільки після зустрічі вирішать, чи підходить воно дитині. Лілія каже, що ім’я має гарно поєднуватися з прізвищем Дика, а це не так просто. Чи буде одразу показувати обличчя донечки в мережі – жінка ще не вирішила.

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Нагадаємо, Лілія Ребрик оголосила про поповнення восени. Вже у березні її родина стане багатодітною. Ведуча планує народжувати в Україні.

Зараз вона разом з чоловіком хореографом Андрієм Диким виховує 12-річну доньку Діану та 6-річну Поліну.

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