16-річна дочка співачки Олі Полякової Маша поділилася з фоловерами в Instagram незвичайними знімками.
Дівчина в лісі лежала на землі разом зі своїм хлопцем. Молодий чоловік постав в образі жертви вампіра, з шиї якого стікала нібито кров. Водночас Маша позувала в білій сорочці. Несподіваною деталлю став хрест, намальований у неї на лобі.
"Фу, гидота", "жах", "Гірше вже не буде", "Машо, ви зі своєю мамою готові трупи жерти, аби піаритися", "Жах, така молода дівчинка повинна висловлювати в житті романтику, легкість молодих років і т.д, а не цей жах", "Ви схожі на Еварда і Беллу (головні актори фільму "Сутінки")", - пишуть шанувальники в коментарях під фото.
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