Співаку висунули звинувачення за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України оголосила в розшук російського співака Григорія Лепса, який підтримує путінський режим та війну проти України.

Про це йдеться на порталі Міністерства внутрішніх справ України. У реєстрі сказано, що у розшук співака-путініста оголосило Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

Так, Лепсверідзе Григорій розшукується як "особа, яка яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення вказали 4 березня 2025 року.

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Лепсу висунули звинувачення за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Як запобіжний захід путіністу обрали тримання під вартою.

Що передувало

У березні 2025 року Служба безпеки України заочно повідомила про підозру співаку-путіністу Лепсу за публічну підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також фінансування російської війни проти нашої країни.

Зокрема, артист публічно пообіцяв платити російським окупантам по мільйону російських рублів за кожен знищений танк Збройних сил України. Він також неодноразово надавав окупаційним військам РФ допомогу у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів харчування.

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